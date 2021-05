Itapevi vai vacinar profissionais da educação para retomar aulas presenciais em 21 de junho

Vacina

Imunização dos trabalhadores da educação acontecerá nesta terça (1º) e quarta-feira (2)



Foto: Reprodução / Prefeitura de Itapevi









A Prefeitura de Itapevi anunciou nesta semana que vai vacinar contra a Covid-19 os profissionais da educação para que as aulas presenciais da rede municipal sejam retomadas no dia 21 de junho, com 50% das turmas.





A imunização desses profissionais, segundo a prefeitura, acontecerá nesta terça (1º) e quarta-feira (2). A vacina aplicada será da AstraZeneca, que segundo estudos tem 86% de eficácia após primeira dose.





Ainda de acordo com a prefeitura, os trabalhadores receberão comunicado da Secretaria Municipal de Educação nesta segunda-feira (31) sobre o preenchimento de formulário. Após confirmação dos dados, será feito o agendamento. Para atender este público, a vacinação será realizada na Escola do Futuro do Suburbano.





A prefeitura também anunciou que, por enquanto, na retomada das aulas, pais e responsáveis dos alunos poderão optar pela retomada ou não dos estudantes. Porém, alunos com comorbidades continuarão obrigatoriamente recebendo as atividades online.





AULA PRESENCIAL FOI REJEITAJA POR MAIORIA





(RELEMBRE AQUI). A Prefeitura de Itapevi estuda a retomada das aulas desde março deste ano, quando foi anunciado o retorno presencial pela primeira vez





Mas após uma consulta pública, realizada entre pais e professores, apontar que a maioria - 62,9% dos pais e 83,5% dos professores – reprovou a medida, a prefeitura decidiu então suspender a retomada (RELEMBRE AQUI).