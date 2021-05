Itapevi suspende retomada das aulas presenciais após pais e professores reprovarem medida

Itapevi



Aulas presenciais na rede municipal estavam previstas para serem retomadas nesta segunda-feira (10)



Foto: Reprodução / Prefeitura de Itapevi





A Prefeitura de Itapevi suspendeu a retomada das aulas presenciais na rede municipal após profissionais da educação e pais de alunos reprovarem medida.



Uma consulta pública, realizada nesta quinta (6) e sexta-feira (7), apontou que 62,9% dos pais e responsáveis foram desfavoráveis a retomada e 83,5% dos trabalhadores da educação também se posicionaram contra a medida, segundo a prefeitura.



A prefeitura considerou o resultado da consulta pública “de suma importância para o bem da coletividade e garantia da saúde de todos os envolvidos”.



De acordo com a gestão municipal, ficarão mantidas apenas as aulas em caráter remoto e online. A cidade tem 68 unidades escolares que atendem cerca de 29 mil estudantes.



“Com as escolas funcionando apenas com atividades administrativas, todos os profissionais da educação têm utilizado a máscara, álcool em gel, mantido o distanciamento social, contado com sabão líquido em todos os banheiros e limpeza diária das salas e espaços escolares. Os profissionais da educação com comorbidades seguem trabalhando em regime home office”, diz a prefeitura.