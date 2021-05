Fatec Cotia está com inscrições abertas para cursos gratuitos; veja como se inscrever

Educação

São 200 vagas (manhã e noite) divididas entre três cursos; inscrições podem ser feitas até o dia 7 de junho



A Fatec (Faculdade de Tecnologia) de Cotia está com inscrições abertas para o processo seletivo de três cursos gratuitos. São eles: ciências de dados (noturno), gestão empresarial (manhã e noturno) e gestão da produção industrial (manhã e noturno).

As inscrições podem ser feitas de hoje até às 15h do dia 7 de junho no site da faculdade

Ao todo, a instituição oferece 200 vagas no total, distribuídas entre os três cursos.



Devido à pandemia de Covid-19, a seleção para o ingresso nos cursos será feita por meio da análise do histórico escolar do ensino médio, sem a realização de prova presencial ou online. O valor da taxa de inscrição é de R$ 39,00.



As aulas terão início de forma remota (online), até que as regras do isolamento social sejam flexibilizadas a ponto de tornar possível o retorno do ensino presencial na Fatec Cotia.



Mais informações pelo telefone (11) 4616-3284