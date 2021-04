Aulas presenciais na rede municipal de Itapevi começam no dia 10 de maio

Itapevi



Retorno, no entanto, é opcional; limite da capacidade das salas de aulas será de 35%



Foto: Reprodução





A Prefeitura de Itapevi anunciou que retomará o ensino presencial na rede municipal de ensino a partir do dia 10 de maio. O limite da capacidade das salas de aula será de 35%. A rede disponibilizará álcool em gel nas 530 salas das 68 escolas municipais.





O retorno será gradual e a prefeitura garante que respeitará todos os protocolos de segurança recomendados, com distanciamento físico, uso de álcool em gel e máscaras.





Na prática, a quantidade de alunos das classes será dividida em três grupos. Cada grupo será acolhido em um dia da semana. “Por exemplo, na segunda-feira, participam das aulas os estudantes da turma 1; na terça-feira, da turma 2; na quarta-feira, turma 3; e assim sucessivamente”, explica.





Para as crianças que não puderem aderir ao retorno presencial, por motivo de saúde ou desejo dos pais, haverá suporte online e apostilado.





A rede municipal possui cerca de 28 mil alunos, que iniciaram o ano letivo em 1º de março, na modalidade de ensino à distância.





Em Itapevi, há cerca de 400 alunos com deficiência que devem permanecer em casa até a ampliação da vacina para todos os grupos prioritários.





Funcionários e professores com comorbidades também ficarão afastados realizando home office até serem imunizados. Em fevereiro foram distribuídas máscaras para os estudantes e profissionais da educação.





Chromebooks





Na última semana, a Prefeitura de Itapevi entregou 890 chromebooks, a título de empréstimo, para uso de todos os professores e coordenadores na produção de aulas remotas e tarefas pedagógicas para alunos da rede municipal de ensino.





Os computadores foram entregues para os educadores de creches, pré-escola I e II, Ensino Fundamental Ciclo I (de 1º ao 5º ano) e EJA (Ensino de Jovem e Adulto).





Os equipamentos foram adquiridos com recursos próprios do município e do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica). O empréstimo é válido até o início do próximo ano letivo.