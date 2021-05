Projeto social independente entrega 140 cestas básicas para famílias em comunidade de Cotia

Solidariedade



Projeto Meninos de Rua dará continuidade ao trabalho na Vila Clara pelos próximos meses; saiba como ajudar

Entrega dos alimentos ocorreu neste sábado (8). Foto: Reprodução / Redes sociais









O projeto social independente ‘Meninos de Rua’ entregou, neste sábado (8), 140 cestas básicas para famílias da comunidade Vila Clara, na região do Morro do Macaco, em Cotia. Foi a primeira ação do coletivo com essa proporção durante a pandemia.





Antes, o ‘Meninos de Rua’ ajudava dez famílias, mas como as dificuldades econômicas avançaram com a pandemia, a demanda foi aumentando constantemente.





Os alimentos para a montagem das cestas entregues na Vila Clara foram arrecadados em um mês. As doações vieram de amigos das pessoas que integram o coletivo e também de parcerias com outras ONGs.





Às quintas-feiras, o grupo Fusca Clube Cotia, que também se solidarizou com a ação, monta um posto de arrecadação de alimentos no estacionamento em frente a Prefeitura de Cotia, sempre às 20h.





“No começo [da pandemia] estava tranquilo pra gente conseguir ajudar. Mas com o passar do tempo, muitas famílias acabaram procurando a gente e eu não consegui dar mais essa assistência sozinha. Começamos a fazer as postagens nas redes sociais e pedir para os amigos contribuírem com essas cestas”, explica Gláucia Freitas, 36, uma das idealizadoras do projeto.





O grupo se organizou para entregar senhas para as famílias da Vila Clara todo primeiro sábado do mês, contando com a entrega dos alimentos uma semana depois.





“Para o mês de junho, estamos praticamente com as cestas garantidas devido à parceria com o Fusca Clube, que se comprometeu em doar 120 cestas. As outras a gente dá um jeito de correr aqui com as doações voluntárias. Mas graças a Deus está dando tudo certo”, ressalta Gláucia.





O projeto Meninos de Rua iniciou no inverno de 2015, com a entrega de sopas para pessoas em situação de rua, em Cotia e na região. Mas com a pandemia, decidiram, até por precauções devido ao risco de contágio, mudar o foco e ajudar as famílias mais necessitadas.





Para contribuir, entre em contato com a Gláucia pelo telefone 11 95657-1110. Os alimentos também podem ser doados diretamente em sua residência, que fica na rua Goiânia, 219, no Pq Turiguara, em Cotia.





Reportagem: Neto Rossi