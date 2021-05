PMs de Vargem Grande são denunciados por oferecer droga a uma jovem de 18 anos

Vargem Grande paulista

Corregedoria afastou sete policiais que estariam envolvidos no caso e abriu uma investigação; pai afirma que filha teve relação sexual com o grupo de PMs em troca da droga; ocorrência foi registrada na Delegacia de Cotia Foto: Divulgação





A corregedoria da Polícia Militar afastou das ruas de Vargem Grande Paulista sete policiais da corporação após uma denúncia de que eles teriam oferecido droga para uma jovem de 18 anos. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Cotia.Segundo relato do pai da moça, no dia 23 de abril, ela foi até uma chácara em Vargem Grande acompanhada pelos policiais que dariam uma quantidade de maconha em troca de relação sexual com o grupo.explica o pai da garota, que pediu para não ser identificado.De acordo com ele, sua filha não queria falar de quem era a droga, mas acabou confessando quando a levou na delegacia para dar o depoimento., conta.Diante da denúncia, a Polícia Militar acionou a corregedoria para investigar eventual crime de tráfico de drogas compartilhado e praticado por militares em serviço.Em nota, a PM informou que tomou conhecimento da denúncia no dia 25 de abril, dois dias depois do ocorrido, por meio da sede da Polícia Militar de Vargem Grande Paulista.Diz a PM que, segundo a denúncia, a jovem teria mantido relações sexuais de forma consensual com os policiais militares de serviço no município e que teria recebido as porções de maconha.O caso, de acordo com a corporação, é apurado na esfera criminal, por meio de Inquérito Policial Militar instaurado pelo Comando do 33º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, e acompanhado pela Corregedoria da PM.