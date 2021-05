Em um mês, Cotia reduziu em 67% mortes causadas pela Covid-19

Pandemia

Foram 22 óbitos registrados do dia 1º ao dia 19 de maio contra 67 no mesmo período em abril, segundo a Secretaria Municipal de Saúde



O índice de mortes causadas pela Covid-19 em Cotia reduziu de abril para maio. Enquanto o mês passado registrava 67 mortes do dia 1º ao dia 19, este mês foram contabilizados pela Secretaria Municipal de Saúde 22 óbitos - uma redução de 67% - no mesmo período.Se comparar com março,, a queda no número de mortes foi de 79%.

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado nesta quarta-feira (19), a cidade registrou desde o início da pandemia 526 óbitos por covid, sendo que 283 foram confirmados apenas neste ano.



Segundo a Secretaria de Saúde do município, são 12.071 casos confirmados da doença, e 75 pacientes, que moram em Cotia, continuam internados, entre casos suspeitos e já diagnosticados.