Cotia registrou 106 mortes por Covid-19 em março; óbitos causados pela doença já passam de 400

Este mês foi o mais mortal de toda a pandemia na cidade; ocupação dos leitos de UTI no Hospital Regional de Cotia e no Hospital privado São Camilo é de 95,6%









Março foi, até agora, o mês mais mortal desde o início da pandemia na cidade de Cotia. Dados divulgados na tarde desta quarta-feira (31) pela Secretaria Municipal de Saúde, mostram que neste mês foram 106 óbitos causados pela doença (confira o gráfico no final da reportagem).





Levando em consideração as 403 mortes registradas desde março de 2020, este mês concentrou, portanto, 25,5% de todas as vítimas fatais pelo coronavírus. Ainda há, segundo a Saúde, mais dez mortes em investigação.





Apenas nesta semana, o município contabilizou 27 mortes, uma média de 9 óbitos a cada 24 horas.





O número de internações também subiu nesta semana. Na segunda-feira (29), eram 48 pessoas de Cotia internadas com sintomas da doença. Hoje, já são 64. Segundo a secretaria, a ocupação dos leitos de UTI no Hospital Regional de Cotia e no Hospital privado São Camilo é de 95,6%.





Entre os casos confirmados, Cotia tem hoje 9.410 e o número de pessoas que se recuperaram da doença é de 8.518, segundo a Saúde.