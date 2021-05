Polícia prende homem com fuzis, pistolas e coletes balísticos em Cotia

Segurança Pública

Com o suspeito, a polícia encontrou um fuzil 7,62, um fuzil 7,62 chinês, um fuzil calibre .50, quatro pistolas 9 mm, três coletes balísticos de cerâmica (a prova de fuzil), entre outros itens; prisão aconteceu no Jd Stella Maris



Foto: Divulgação / Polícia Civil





A Polícia Civil prendeu em flagrante, nesta segunda-feira (17), um homem de 40 anos com um arsenal no Jardim Stella Maris, na região do Morro do Macaco, em Cotia.





Com ele, foram apreendidos um fuzil 7,62, um fuzil 7,62 chinês, um fuzil calibre .50, quatro pistolas 9 mm, três coletes balísticos de cerâmica (a prova de fuzil), quatro capacetes balísticos de cerâmica, diversos carregadores e munições para fuzil.





A polícia apura se o armamento apreendido nesta segunda faz parte do conjunto de itens bélicos apreendidos no início do mês por policias militares da Rota (Ronda Ostensiva Tobias de Aguiar), na comunidade de Paraisópolis, na Zona Sul de São Paulo.





Segundo as investigações, os coletes apreendidos ontem em Cotia são idênticos e as armas correspondem aos calibres de munições e carregadores recolhidos na primeira etapa.





O Instituto de Criminalística (IC) foi requisitado para periciar as armas. O celular do indiciado foi apreendido para posterior análise mediante autorização judicial. O suspeito foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de uso restrito.