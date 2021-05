Cotia abre novo agendamento para vacinar idosos com mais de 60 anos e pessoas com comorbidades

Vacina

Também serão vacinadas pessoas com deficiência que fazem parte do Benefício de Prestação Continuada (BPC) com idade a partir de 30 anos, além de pacientes renais em diálise e transplantados com idade a partir de 18 anos; confira as datas



Foto: Alexandre Rezende / Prefeitura de Cotia





A Secretaria de Saúde de Cotia abriu um novo agendamento para aplicar a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em idosos com idade partir de 60 anos e pessoas com comorbidades [veja relação abaixo*] com idade a partir de 30 anos.





Também serão contempladas pessoas com deficiência que fazem parte do Benefício de Prestação Continuada (BPC) com idade a partir de 30 anos, além de pacientes renais em diálise e transplantados com idade a partir de 18 anos. As datas disponíveis para esses públicos são entre os dias 18 e 21 de maio.





O agendamento é obrigatório e deve ser feito





Quem não tem acesso à internet, pode entrar em contato via central de agendamento pelos números 4614-1105, 4616-0378, 4616-5203 e 4614-5176, das 9h às 17h (dias úteis).





No local da vacinação, todos deverão estar de máscara e será exigida a apresentação de documento oficial e CPF, o comprovante do agendamento e relatório médico com CID que comprova a comorbidade e CRM com nome do médico visível/legível, original e cópia.





Entre as comorbidades que estão sendo atendidas está a hipertensão. No entanto, estão sendo vacinadas pessoas cuja pressão arterial permanece acima das metas recomendadas com um anti-hipertensivo, em doses máximas preconizadas e toleradas.





No caso dos deficientes que fazem parte do Benefício de Prestação Continuada (BPC) será obrigatório apresentar o número do benefício no local da vacinação.

Vacinação contra a Covid-19 – 1ª dose

Dias: 18 a 21 de maio





Agendamento em https://cotia.sp.gov.br/agendamento-covid/ | Central de agendamento 4614-1105, 4616-0378, 4616-5203 e 4614-5176, das 9h às 17h (dias úteis).





Obrigatório*:





-Apresentar laudo médico com CID da comorbidade e CRM legível





-Benefício de Prestação Continuada (BPC) – número do benefício





-Hipertensos: apresentar prescrição pelo menos um anti-hipertensivo





-*Documentos original e cópia





Quais comorbidades estão sendo atendidas?





Cirrose hepática





Diabetes Mellitus





Doença renal crônica





Doenças cardiovasculares e cerebrais





Hemoglobinopatia grave





Hipertensão Quando a pressão arterial permanece acima das metas recomendadas com o uso de anti-hipertensivo ou pressão arterial controlada em uso um fármaco anti-hipertensivo.





Imunossuprimido





Obesidade grave (IMC-40)





Paciente oncológico





Pessoa vivendo com HIV





Pneumopatia crônica grave





Puérperas (que tenham tido bebê a um prazo de até 45 dias e que tenha alguma comorbidade comprovada e laudada por médico)





Síndrome de down





Terapia renal substitutiva/diálise





Transplantado de órgão sólido e medula óssea





Deficientes atendidos pelo Benefício de Prestação Continuada (BPC)