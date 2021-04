Vídeo mostra água avermelhada transbordando de esgoto em via pública de Cotia

Meio Ambiente

Moradores do Rio Cotia suspeitam que empresa de cosméticos esteja despejando produtos químicos em rede de esgoto no bairro; Cetesb disse que vai apurar o caso















Ainda de acordo com a denúncia, os produtos também estariam sendo despejados pela empresa nas águas do rio Cotia, que atravessa a rua Ladislau Retti. Os moradores relataram também que os vazamentos só são cessados após a Sabesp realizar o desentupimento das caixas de esgoto.



“A gente chama a Sabesp, os funcionários vêm, desentopem, mas passa uma, duas semanas e começa o período de chuva, aí acontece tudo de novo. Começa a entrar água nas casas. É uma situação que já está ficando insustentável”, relata Shirley Santos, moradora do bairro.



De acordo com ela, na manhã desta terça-feira (27) o problema voltou a acontecer e só foi resolvido após intervenção da Sabesp, novamente.



Em nota, a Cetesb disse que a Agência Ambiental de Embu fará uma vistoria na empresa para averiguar a ocorrência.



Já a Sabesp informou apenas que realizou a desobstrução da rede coletora de esgoto no local na manhã desta terça-feira (28), solucionando o problema de vazamento, mas não deu mais informações.



Vídeo gravado por moradores da rua Ladislau Retti, no bairro Rio Cotia, mostra uma água de cor avermelhada transbordando de caixas de esgoto na via. Segundo os moradores, o problema, que se tornou recorrente, começou a acontecer após a chegada de uma empresa de cosméticos na região.Os moradores encaminharam a denúncia para a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), mas não obtiveram retorno. Segundo eles, em alguns casos a água chegou a transbordar nas caixas de esgoto instaladas nos domicílios.