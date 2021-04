McDonald’s do centro Cotia foi notificado por desrespeitar decreto do município, garante governo

Segundo a administração municipal, fiscais foram até o estabelecimento após denúncia encaminhada pelo Cotia e Cia neste final de semana; empresa foi flagrada desrespeitando as regras da fase emergencial



Clientes foram flagrados em aglomeração fazendo a retirada de pedidos no estabelecimento, o que não estava permitido por decreto













Cotia e Cia neste final de semana (RELEMBRE AQUI). A Secretaria de Indústria, Comércio e Empreendedorismo de Cotia disse que notificou nesta terça-feira (13) o McDonald’s do centro da cidade por ter desrespeitado as regras estabelecidas no decreto municipal, durante a fase emergencial da quarentena. A denúncia foi encaminhada peloneste final de semana





Imagens recebidas pela reportagem no último sábado (10) mostravam uma fila com dezenas de pessoas aglomeradas que aguardavam a vez para a retirada de seus produtos. Esse tipo de modalidade, conhecida como ‘take away’ (retirada no balcão), não estava permitida durante a fase emergencial do Plano São Paulo, em que o município se encontrava até este final de semana.





Em nota enviada à reportagem, o McDonald’s explicou que a retirada no balcão estaria permitida pelo governo municipal, desde que ocorresse na área externa dos restaurantes. Mas o município não comentou nada a respeito sobre essa permissão (confira a nota da empresa no final da matéria).





Ainda de acordo com a Secretaria de Indústria, Comércio e Empreendedorismo, um representante da empresa compareceu na secretaria nesta quarta-feira (14) e se comprometeu a respeitar as normas do decreto.





Como a cidade retornou para a fase vermelha da quarentena nesta semana, a retirada de alimentos nos estabelecimentos comerciais passa a ser permitida durante esta etapa.





Nota do McDonald’s