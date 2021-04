Dezenas de pessoas se aglomeram no McDonald’s do centro de Cotia para retirada de pedidos

Imagens foram gravadas na noite deste sábado (10); em nota, a empresa disse que retirada de alimentos está “permitida pelas autoridades locais”, mesmo durante a fase emergencial do Plano SP.

Dezenas de pessoas se aglomeraram em uma fila na noite deste sábado (10) no McDonald’s do centro de Cotia. As imagens foram feitas por uma moradora e enviadas ao Cotia e Cia.

A empresa disse em nota que a modalidade ‘take away’ (retirada no balcão) está “permitida pelas autoridades locais” (confira a nota no final da reportagem).

Apesar da informação do McDonald’s, a cidade, assim como todo o estado, ainda permanecem, até este domingo (11), na fase emergencial, onde é proibida a retirada de qualquer produto em restaurantes, lanchonetes e similares. Nesta fase, segundo o decreto do governo de São Paulo, apenas são permitidos os serviços de delivery e drive-thru.

Mesmo com o drive-thru permitido, a fila de carros no McDonald’s causou extremas complicações no trânsito na noite de ontem, para quem pretendia acessar o centro ou para quem estava no sentido bairro. Não havia fiscalização de trânsito no momento.