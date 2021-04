Cotia antecipa para quinta-feira (15), vacinação contra a Covid-19 para idosos acima de 64 anos

Vacina

Para receber o imunizante é obrigatório o agendamento.





A prefeitura de Cotia antecipou para a próxima quinta-feira (15) a vacinação de idosos a partir de 64 anos. Será aplicada a 1ª dose nos três polos (Caucaia, Cotia e Granja Viana), o agendamento é obrigatório em https://cotia.sp.gov.br/agendamento-covid/.

Quem não tem acesso à internet pode entrar em contato via central de agendamento pelos números 4614-1105, 4616-0378, 4616-5203 e 4614-5176, das 9h às 16h. Como as doses são limitadas, o sistema suspende a marcação assim que a quantidade se esgotar. Será obrigatório apresentar documento oficial com foto, CPF e o comprovante do agendamento no local de vacinação. Todos devem estar de máscara.

Dia 15 de abril - das 8h às 17hPolo CotiaPolo CaucaiaPolo Granja VianaAgendamento obrigatório