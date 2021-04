Itapevi explica o motivo de estar entre as últimas cidades do estado no ranking de vacinação contra a covid

Vacina



Segundo a administração municipal, a baixa quantidade da primeira dose aplicada se deve ao fato de o município ter um percentual menor de idosos em comparação com as cidades que estão no topo do ranking







Foto: Reprodução / Prefeitura de Itapevi





Itapevi está em 640º lugar no ranking de vacinação contra a Covid-19 entre as 645 cidades do estado de São Paulo. O município aplicou, até agora, 15.629 doses do imunizante, o que corresponde a 6,5% da população vacinada, segundo dados do governo paulista pelo portal ‘Vacinômetro’.





Em nota enviada ao Cotia e Cia, a prefeitura explicou que essa baixa quantidade da primeira dose aplicada se deve ao fato de o município ter um percentual menor de idosos em comparação com as cidades que estão no topo do ranking.





“Segundo dados do Seade (Sistema Estadual de Análise de Dados), Itapevi tem 10,08% da população com mais de 60 anos, enquanto que, por exemplo, Flora Rica tem 23,68%; Turmalina tem 28,17%”, explicou a administração municipal.





A Prefeitura de Itapevi defende que o ranking do governo deveria ter sido construído com base no número de habitantes dos grupos autorizados a serem vacinados. “O ranking criado com base do número total de habitantes em comparação ao número de vacinados induz à leitura equivocada que a cidade está vacinando menos ou de forma lenta.”