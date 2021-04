Itapevi está entre as 5 últimas cidades do estado no ranking de vacinação contra a covid

Vacina



No geral, municípios da região caminham lentamente na imunização



A cidade ainda vai começar a vacinar idosos com idade a partir dos 65 anos. Foto: Prefeitura de Itapevi









O município de Itapevi está entre as cinco últimas cidades do estado de São Paulo no ranking de vacinação contra a Covid-19. Foram aplicadas 14.766 doses, o que corresponde a 6,1% da população, estimada em 240,9 mil habitantes.





Os dados, referentes a primeira dose do imunizante, são do ranking de vacinação do governo paulista. A última atualização até a publicação desta matéria foi feita às 12h00 desta terça-feira (13).





Itapevi, que não possui esquema de agendamento de vacinação, está imunizando idosos com idade a partir dos 67 anos. Segundo a prefeitura, a vacinação ocorre no Ginásio de Esportes (Avenida Rubens Caramez, 1000-A – Vila Aurora) e na Kolping Cristo Rei (R. Brasília de Abreu Alves, 33, Jardim São Carlos – próximo à Câmara Municipal). A imunização acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.





Na quarta-feira da semana que vem, dia 21/04, a cidade dará início à vacinação em idosos com idade de 65 e 66 anos. Cotia começou a vacinar hoje pessoas com essa faixa etária.





Cotia e Cia procurou a Prefeitura de Itapevi para dar explicações sobre o atraso nas vacinações e aguarda retorno.





A PASSOS LENTOS





No geral, os municípios da região caminham a passos lentos na vacinação contra a covid. A cidade de Cotia, por exemplo, subiu para o 613º lugar no ranking, mas aplicou, até agora, 18.460 doses, o que corresponde a 7,3% da população.





O município que mais se destaca na região é Osasco. Mesmo assim, com 9,6% da população vacinada, está em 515º lugar (confira abaixo a relação entre os municípios da região)





RANKING DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 ENTRE AS CIDADES DA REGIÃO

515º lugar: Osasco - 67.507 doses aplicadas (9,6% da população estimada em 699.944 habitantes)





519º lugar: Barueri – 26.608 doses aplicadas (9,6% da população estimada em 276.982 habitantes)





592º lugar: Carapicuíba – 32.468 doses aplicadas (8,1% da população estimada em 403.183 habitantes)





613º lugar: Cotia – 18.460 doses aplicadas (7,3% da população estimada em 253.608 habitantes)





628: lugar: Vargem Grande Paulista – 3.612 doses aplicadas (6,8% da população estimada em 53.468 habitantes)





639º lugar: Jandira – 7.991 doses aplicadas (6,3% da população estimada em 126.356 habitantes)





641: Itapevi – 14.766 doses aplicadas (6,1% da população estimada em 240.961 habitantes)





Fonte: Governo de SP