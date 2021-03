Feiras livres também ficam suspensas em Cotia a partir de sábado (6)

Destaque

Prefeitura de Cotia retirou Feiras Livres dos serviços essenciais.

A partir deste sábado (6) as feiras livres de Cotia estarão suspensas até pelo menos 19 de março, isso porque a prefeitura de Cotia retirou as feiras dos serviços essenciais que podem funcionar durante a fase vermelha do Plano São Paulo.

Além das feiras livres, Cotia suspendeu também as aulas nas escolas estaduais e particulares no município. (saiba mais clicando aqui).

No caso de comércios não essenciais que não respeitarem o decreto "Os órgãos poderão promover, quando for o caso, a interdição e lacração dos estabelecimentos".

O que pode funcionar na fase vermelha?

Farmácias

Mercados

Padarias

Açougues

Postos de combustíveis

Lavanderias

Meios de transporte coletivo, como ônibus, trens e metrô

Transportadoras, oficinas de veículos

Atividades religiosas

Hotéis, pousadas e outros serviços de hotelaria

Bancos

Pet shops

Serviços de delivery ou entregas