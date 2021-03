Prefeitura de Cotia suspende aulas presenciais nas escolas particulares e estaduais

A Prefeitura de Cotia suspendeu as aulas presenciais na rede estadual de ensino e nas escolas particulares do município. O decreto foi publicado nesta quinta-feira (4) pelo prefeito Rogério Franco.





A medida foi tomada após a cidade e todo o estado regredirem a fase vermelha do Plano São Paulo, conforme anunciado nesta quarta-feira (3) pelo governo paulista.





Vale lembrar que o decreto estadual permite que as aulas presenciais aconteçam, mesmo na fase mais rígida da quarentena.





No final da tarde desta quarta, professores da rede estadual de ensino fizeram um ato em homenagem ao professor e coordenador Rodrigo de Andrade, que faleceu em decorrência da Covid-19. No ato, profissionais pediram a inclusão da rede estadual de ensino no decreto que suspende as aulas na cidade.





Diretores das escolas estaduais já tinham se reunido com o secretário municipal de Educação, Luciano Corrêa, para tratar do assunto.









Por: Rudney Oliveira e Neto Rossi.