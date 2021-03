Covid-19: Hospital de Cotia está com 100% dos leitos de enfermaria lotados; ocupação da UTI é de 90%

Destaque



Informação foi confirmada pelo Cotia e Cia junto à Secretaria de Estado da Saúde



O Hospital Regional de Cotia está com 100% dos leitos de enfermaria destinados para pacientes com covid-19 lotados. Já os leitos da UTI, também destinados para pacientes com a doença, estão com 90% de ocupação.





As informações foram confirmadas pelo Cotia e Cia junto à Secretaria de Estado da Saúde na noite desta quinta-feira (4).





Segundo a pasta, há 20 leitos de UTI apenas para pacientes que estão infectados com o novo coronavírus e mais 33 leitos de enfermaria.





As taxas de ocupação, de acordo com a Saúde, variam no decorrer do dia em virtude de fatores como altas, óbitos ou transferências para leitos de enfermaria ou UTI, por exemplo.