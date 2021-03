Cotia aguarda liberação de venda da vacina para imunizar 100% da população, afirma Rogério Franco

Vacina



Segundo o prefeito, o município já protocolou um ofício para comprar 500 mil doses do imunizante contra a Covid-19. Declaração foi feita durante a live desta quinta-feira (4)



Cotia integra a Comissão de Vacinas da Frente Nacional de Prefeitos. Foto: Reprodução / Live









O município de Cotia protocolou um ofício para a compra de vacinas contra a covid-19. A cidade integra a Comissão de Vacinas da Frente Nacional de Prefeitos, que conta com cerca de mil gestores municipais interessados em aderir a um consórcio nacional para comprar o imunizante.





A ideia é que as prefeituras possam comprar as vacinas caso o Plano Nacional de Imunização (PNI), coordenado pelo Ministério da Saúde, não seja capaz de suprir toda a demanda.





Em live realizada na noite desta quinta-feira (4), o prefeito Rogério Franco afirmou que fez um ofício para comprar 500 mil doses, quantidade para imunizar toda a população da cidade.





“Nós já protocolamos um ofício de opção de compra da vacina. Estamos preparados para a hora que o governo e os laboratórios liberarem a venda de vacinas para os municípios, adquirirmos 500 mil doses para vacinar 100% da nossa população”, disse.





De acordo com dados do Vacinômetro, do governo de São Paulo, Cotia imunizou até a manhã desta sexta-feira (5) 9.029 pessoas, sendo 7.483 com a primeira dose e 1.546 com a segunda dose.