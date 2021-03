Feiras diurnas em Cotia estão liberadas

Destaque



Trecho do decreto foi alterado pelo prefeito Rogério Franco. No entanto, as feiras noturnas continuam proibidas pelo menos até o dia 19 de março







proibia o funcionamento das feiras livres na cidade. Com a mudança, as feiras diurnas, que acontecem aos domingos, estão liberadas, mas as noturnas continuam proibidas. O prefeito de Cotia, Rogério Franco, alterou trecho do decreto municipal queCom a mudança, as feiras diurnas, que acontecem aos domingos, estão liberadas, mas as noturnas continuam proibidas.





A justificativa já havia sido dada ao Cotia e Cia em outra ocasião. A prefeitura explicou que as feiras que acontecem aos domingos na cidade não passarão por mudança porque é considerado um serviço essencial permitido na fase vermelha, a mais restritiva do Plano SP. . A prefeitura explicou que as feiras que acontecem aos domingos na cidade não passarão por mudança porque é considerado um serviço essencial permitido na fase vermelha, a mais restritiva do Plano SP.





A feira noturna, no entanto, disse a prefeitura, tem mais de 70% de suas barracas com oferta de alimento/refeição, e as demais com oferta de legumes, verduras, frutas, além de atrações culturais, etc. “Por ter este formato diferenciado, não se aplica o funcionamento como essencial”, reforçou.





As restrições, impostas pelo governo paulista, seguem até o dia 19 de março.