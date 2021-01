Prefeitura impõe mudança de horário nas feiras de Cotia em dias úteis, mas libera aos domingos

Prefeitura explicou que as feiras noturnas têm “formatos diferenciados” que não se encaixam nas permissões da fase vermelha do plano SP

Assim que foi divulgada a informação sobre a mudança de horário das feiras noturnas de Cotia em dias úteis, leitores do Cotia e Cia questionaram se a medida valeria também para as feiras diurnas, que acontecem aos domingos.





Procurada para esclarecer, a prefeitura explicou que as feiras que acontecem aos domingos na cidade não passarão por mudança porque é considerado um serviço essencial permitido na fase vermelha, a mais restritiva do Plano SP.





A feira noturna, no entanto, disse a prefeitura, tem mais de 70% de suas barracas com oferta de alimento/refeição, e as demais com oferta de legumes, verduras, frutas, além de atrações culturais, etc. “Por ter este formato diferenciado, não se aplica o funcionamento como essencial”, reforçou.





MUDANÇA DE HORÁRIOS





A partir desta quarta-feira (27), a feira noturna de Cotia, em frente à prefeitura, vai funcionar das 14h às 20h, mesmo horário de funcionamento das feiras noturnas do Parque São George (quinta-feira) e Caucaia do Alto (sexta-feira).





A Secretaria de Indústria e Comércio de Cotia disse que precisou alterar o horário de funcionamento para se ajustar à nova fase do Plano SP, que começou a vigorar na segunda-feira (25).





A mudança de horário, de acordo com a Secretaria de Indústria e Comércio, só afeta as feiras noturnas e vai valer enquanto estiverem em vigor as fases da última revisão do Plano SP.





Cotia e as demais cidades da região estão na fase laranja em dias úteis, das 7h às 19h, e, na fase vermelha, das 20h às 6h. Nos fins de semana e feriados a região estará na fase vermelha 24 horas.