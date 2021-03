Fase vermelha: 14 estabelecimentos em Cotia foram notificados por fiscalização, diz prefeitura

Pandemia



Segundo a prefeitura, equipes de fiscalização estiveram neste final de semana em 120 estabelecimentos, considerados não essenciais, e foram orientados a fecharem as portas



Fiscalização aconteceu neste final de semana. Foto: Rudney Oliveira / Cotia e Cia





A Prefeitura de Cotia disse que notificou 14 estabelecimentos comerciais que resistiram ao fechamento durante o primeiro final de semana da fase vermelha da quarentena, por enquanto a etapa mais restritiva do Plano São Paulo.





Segundo a prefeitura, em nota enviada ao Cotia e Cia, fiscais da Secretaria de Indústria, Comércio e Empreendedorismo, junto com a Guarda Municipal e Vigilância Sanitária, estiveram em cerca de 120 estabelecimentos orientando os comerciantes a cessarem suas atividades por não se enquadrar em serviços essenciais.





Contrários às medidas restritivas do governo, comerciantes de Cotia marcaram para hoje de manhã um protesto contra o fechamento das atividades consideradas não essenciais. A manifestação sairá da câmara municipal em destino à prefeitura.





voltou para a fase vermelha da quarentena desde sábado (6). A medida valerá até o dia 19 de março. Até lá, apenas setores essenciais da economia, como farmácias, supermercados, postos de combustível e transportes coletivos, como ônibus, trens e metrô podem funcionar. O município de Cotia, assim como todo o estado,A medida valerá até o dia 19 de março. Até lá, apenas setores essenciais da economia, como farmácias, supermercados, postos de combustível e transportes coletivos, como ônibus, trens e metrô podem funcionar.





No entanto, diante do aumento de internações em UTI e mortes registradas pela Covid-19 no estado de São Paulo, o governador João Doria deve anunciar, ainda nesta quarta-feira (10), medidas mais restritivas para conter o avanço da pandemia.





Nesta terça-feira (9), o estado de São Paulo registrou 517 óbitos pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, o maior número desde o início da pandemia.