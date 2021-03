Profissionais da saúde poderão se vacinar quinta-feira (11) em Cotia

Vacina

Será aplicada a 1ª dose, no entanto, os trabalhadores de saúde que não conseguiram tomar o reforço programado para os dias 4 e 5/03 deverão comparecer ao polo de vacinação em frente à Prefeitura no dia 11.





Na quinta-feira (11/03) tem vacinação contra Covid-19 para trabalhadores da saúde. A ação será voltada exclusivamente para este público e acontecerá no polo montado em frente à Prefeitura de Cotia, com sistema drive-thru e pedestre. As doses são limitadas, portanto, haverá distribuição de senhas a partir das 6h. A ação terminará às 14h ou assim que as senhas se esgotarem.





Na ocasião, será aplicada a primeira dose do imunizante, no entanto, os trabalhadores da saúde que não conseguiram tomar o reforço nas ações dos dias 4 e 5/03 devem, necessariamente, comparecer ao polo de vacina desta quinta-feira.





Todos terão que apresentar documento que comprove vinculação ativa (Carteira de Trabalho ou comprovante de pagamento com timbre do serviço de saúde ou declaração do empregador para quem não é CLT) e documento de Órgão de Classe Ativo. A veracidade destes documentos é de inteira responsabilidade de quem os apresenta. Para os que forem tomar a segunda dose será obrigatório apresentar o comprovante da primeira tomada em Cotia.

Serviço

Vacinação contra Covid-19 para trabalhadores da saúde

Dia 11 de março

Em frente à Prefeitura de Cotia

Distribuição de senhas a partir das 6h*

Aplicação da 1ª dose

Aplicação da 2ª dose para os trabalhadores que não compareceram às vacinações dos dias 4 e 5/03 (obrigatório apresentar comprovante de vacinação da 1ª dose tomada em Cotia)