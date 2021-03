Cotia volta para a fase vermelha a partir de sábado (6); medida vale para todo o estado

SP

Medida anunciada hoje pelo governo de SP é a mais restritiva da quarentena; veja o que pode funcionar nesta fase









O governador de São Paulo, João Doria, anunciou hoje que todo o estado voltará para a fase vermelha da quarentena a partir da meia-noite deste sábado (6). A medida, que valerá até o dia 19 de março, é a mais restritiva do Plano SP de flexibilização econômica.





"Estamos em São Paulo e no Brasil à beira de um colapso. Exige medidas coletivas e urgentes (...) Por este motivo nós estamos atendendo a recomendação do centro de contingência e reclassificando todo o estado de SP para a fase vermelha a partir das 0h de sábado", disse Doria.





A reclassificação atende a pedido do Centro de Contingência do Coronavírus e dos prefeitos do estado, que, em reunião nesta terça, pediram ações mais efetivas para conter o avanço da doença.





A decisão foi tomada pelo governo após o estado de São Paulo registrar o maior número de mortes por Covid-19 em 24h desde o início da pandemia, com 468 novos óbitos, segundo dados da Secretaria Estadual da Saúde. Com os novos registros, o estado chegou a 60.014 mortes provocadas pela doença.





A fase vermelha é a mais restritiva do Plano SP e permite o funcionamento apenas de setores essenciais da economia, como farmácias, supermercados, postos de combustível e transportes coletivos, como ônibus, trens e metrô (veja mais abaixo).





Já as escolas da rede estadual continuarão abertas para aos alunos que necessitarem de alimentação e suporte educacional. As municipais e particulares poderão ficar abertas com ocupação restrita, a depender dos municípios e das empresas. Em Cotia, a retomada das aulas presenciais na rede municipal foi suspensa pelo prefeito Rogério Franco.





O que pode funcionar na fase vermelha?





Farmácias





Mercados





Padarias





Açougues





Postos de combustíveis





Lavanderias





Meios de transporte coletivo, como ônibus, trens e metrô





Transportadoras, oficinas de veículos





Atividades religiosas





Hotéis, pousadas e outros serviços de hotelaria





Bancos





Pet shops





Serviços de delivery ou entregas