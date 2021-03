Covid-19: Cotia vacinou até agora 5% da população, aponta vacinômetro

Vacina



Dados atualizados até esta terça-feira (30) mostram que o município está em 12º no ranking entre 15 cidades da região



Foto da vacinação em Cotia. Crédito: Prefeitura de Cotia





O município de Cotia vacinou até esta terça-feira (30) 5% de sua população contra a Covid-19. Foram 16.923 vacinas aplicadas, sendo 12.398 da primeira dose e 4.525 da segunda. Os dados são do ‘Vacinômetro’, do governo de São Paulo.





No ranking entre as 15 cidades da região, Cotia ocupa o 12º lugar no percentual de imunização, ficando na frente apenas de Jandira (4,2%), Itapevi (4,4%) e Embu das Artes (4,8%) - confira o ranking da região no final da matéria.





(VEJA AQUI), as pessoas devem preencher um formulário e agendar para o dia 9 de abril. Nesta segunda-feira (29), a prefeitura divulgou uma nova data para vacinar pessoas com idade a partir dos 68 anos. Pelo site, as pessoas devem preencher um formulário e agendar para o dia 9 de abril.





Quem não tem acesso à internet, a prefeitura disponibiliza quatro contatos por telefone, via central de agendamento, pelos números 4614-1105, 4616-0378, 4616-5203 e 4614-5176, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.





Como as doses são limitadas, o agendamento se encerra assim que a quantidade se esgotar. No dia da vacinação é preciso levar documento oficial com foto, CPF e o comprovante do agendamento.





Ranking das cidades da região com o índice de vacinação (dados são do dia 30 de março)

1º Juquitiba – 9%

2º São Lourenço da Serra – 8,5%

3º Barueri – 8,4%

4º Osasco – 8,2%

5º Embu-Guaçu – 8,1%

6º Taboão da Serra – 7,2%

7º Santana de Parnaíba – 6,5%

8º Pirapora do Bom Jesus – 6,1%

9º Itapecerica da Serra – 6,1%

10º Vargem Grande Paulista – 5,8%

11º Carapicuíba – 5,5%

12º Cotia – 5%

13º Embu das Artes 4,8%

14º Itapevi – 4,4%

15º Jandira – 4,2%





Fonte: Governo de SP