Feiras diurnas em Cotia seguem funcionando normalmente durante a fase emergencial

Feira em Cotia



Atividade é considerada essencial pelo decreto da prefeitura



Feira diurna em Cotia. Foto: Vagner Santos / Prefeitura de Cotia













Alguns leitores do Cotia e Cia enviaram mensagens à redação questionando se as feiras diurnas de Cotia estão funcionando durante a fase emergencial do Plano São Paulo, que segue até o dia 11 de abril.





Segundo o decreto do município, as feiras diurnas, por serem consideradas serviços essenciais, podem sim funcionar normalmente.





No entanto, as feiras noturnas continuam proibidas por terem um formato diferenciado, como diversas barracas de alimentação e atrações culturais, o que deixa a atividade descartada como essencial, de acordo com o governo.





Confira os locais das feiras diurnas:





Terça-feira em frente à antiga Procotia

Quarta-feira no Parque São George,

Quinta-feira no Atalaia - em frente à UBS

Quinta-feira em Caucaia - em frente ao terminal rodoviário,

Sábado em frente ao ponto final dos predinhos e no km 26 (Jardim São Vicente)

Domingo em frente à prefeitura (na rua lateral da prefeitura ) e em Caucaia, em frente ao terminal Rodoviário.