Agendamento para vacinação contra Covid-19 para idosos 68+ está aberto em Cotia

Vacina

Será aplicada a 1ª dose no dia 9/04. A quantidade de vacinas é limitada e o agendamento se encerra quando as doses se esgotarem. Só serão vacinadas as pessoas com agendamento prévio.

Foto: Alexandre Rezende









A Secretaria de Saúde de Cotia disponibilizou a agenda de vacinação contra a Covid-19 do dia 9 de abril. Na data, serão imunizados idosos com idade a partir de 68 anos, mediante agendamento prévio que deve ser feito no link https://cotia.sp.gov.br/agendamento-covid/ . Quem não tem acesso à internet pode entrar em contato via central de agendamento pelos números 4614-1105, 4616-0378, 4616-5203 e 4614-5176, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Como as doses são limitadas, o agendamento se encerra assim que a quantidade se esgotar. No dia da vacinação é preciso levar documento oficial com foto, CPF e o comprovante do agendamento.





A vacinação acontecerá nos polos Cotia e Caucaia do Alto com o sistema drive-thru e pedestre, exclusivamente para 1ª dose. Na vacinação do dia 26/03, quando a cidade de Cotia começou a imunizar idosos com idade a partir de 69 anos, o senhor Onélio Fernandes, de 71 anos, passou pelo drive-thru de Caucaia do Alto para se vacinar e deixou um recado para a população. “A vacina não dói nada. Ela era esperada há quase um ano e eu espero que todos tomem”, disse.