Após denúncia do Cotia e Cia, Cartão de Todos pede para que funcionários trabalhem em home office

Pandemia



Cerca de 20 funcionários da empresa estavam trabalhando durante as fases vermelha e emergencial dentro do mesmo escritório

Denúncia foi publicada ontem (16) pelo Cotia e Cia









Os funcionários da empresa Cartão de Todos, em Cotia, começaram a trabalhar nesta quarta-feira (17) no sistema home office. Até ontem (16), cerca de 20 funcionários estavam trabalhando presencialmente no escritório localizado na região central da cidade.





Cotia e Cia ter denunciado em reportagem publicada nesta terça (VEJA AQUI). Em nota enviada ao jornal, a empresa afirmou que colabora com a contenção da Covid-19 na cidade e que orientou os funcionários para o trabalho em atendimento home office, a partir de hoje. A mudança ocorreu após oter denunciado em reportagem publicada nesta terça. Em nota enviada ao jornal, a empresa afirmou que colabora com a contenção da Covid-19 na cidade e que orientou os funcionários para o trabalho em atendimento home office, a partir de hoje.





“Reiteramos nossa preocupação em colaborar com a contenção do COVID-19 na cidade, estando os funcionários da unidade agora já orientados para o trabalho em atendimento home-office, com a garantia de que não haja nenhum prejuízo aos serviços essenciais vinculados ao Cartão de TODOS prestados aos munícipes”, esclareceu.





A reportagem confirmou a informação com os funcionários da empresa.





Confira abaixo o trecho da nota do Cartão de Todos enviada ao Cotia e Cia nesta tarde

“Consideramos importante até o momento estabelecer a melhor forma de sustentar os serviços oferecidos pelo Cartão de TODOS, procurando não impedir de nenhuma forma o acesso a nossos serviços essenciais prestados. Porém, para proteção de nossos funcionários, sem que isso acarrete prejuízos ao público atendido, a empresa busca, desde o início da pandemia, maneiras de operar em sistema home-office quando possível, o que vem sendo implantado paulatinamente, conforme as novas fases dos programas nacionais, estaduais e locais de contenção à transmissão do CORONAVÍRUS.





Dessa forma, a empresa analisa caso a caso, a melhor maneira de manter suas atividades e prestação de serviço, em cada local onde atua.





No caso de Cotia, reiteramos nossa preocupação em colaborar com a contenção do COVID-19 na cidade, estando os funcionários da unidade agora já orientados para o trabalho em atendimento home-office, com a garantia de que não haja nenhum prejuízo aos serviços essenciais vinculados ao Cartão de TODOS prestados aos munícipes.”