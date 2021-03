Empresa em Cotia mantém funcionários trabalhando em escritório mesmo durante fase emergencial

Pandemia



Imagens obtidas pelo Cotia e Cia mostram diversos funcionários da empresa ‘Cartão de Todos’ entrando no escritório nesta segunda-feira (15) sem os uniformes; segundo uma trabalhadora, eles estão indo com roupas normais 'para não chamar a atenção das pessoas', pois deveriam estar em home office



Funcionários da empresa Cartão de Todos entrando no escritório na manhã desta segunda-feira (15)









Funcionários da empresa Cartão de Todos, em Cotia, estão indo trabalhar no escritório mesmo durante a fase emergencial do Plano SP. Vídeo obtido pelo Cotia e Cia mostra diversos trabalhadores entrando no local na manhã desta segunda-feira (15) sem os uniformes.













Uma funcionária da empresa, que preferiu não ser identificada, disse que eles estão indo sem os uniformes para não chamar a atenção das pessoas, já que não estão fazendo atendimento presencial no escritório.





“Todo mundo está trabalhando normalmente com as portas fechadas. Cliente chega, bate na porta e a gente tem que fingir que não tem ninguém. Colocaram um papel na porta como se a gente tivesse trabalhando home office, porém, não tem ninguém home office. Todos nós estamos trabalhando lá dentro. E hoje estava assim, expediente normal”, denuncia.





O Cartão de Todos é responsável pelo cadastro de pessoas de baixa renda que obtém desconto em consultas médicas e exames. Para essa funcionária, não há necessidade de eles estarem indo até o escritório realizar esse tipo de serviço.





“Em casa, cada um tem seu computador. Eu acho muito injusto eles fazerem isso, porque tem tantas pessoas morrendo e, inclusive, algumas pessoas que até já tiveram a covid. A gente nunca sabe se tem alguém contaminado ou não lá dentro.”





OUTRO LADO





Cotia e Cia ligou no escritório da empresa, localizado na região central da cidade, no final da tarde desta segunda. Uma atendente disse que ia chamar a responsável, mas, segundos depois, avisou que não estava conseguindo transferir a ligação ‘porque estavam em home office’.





Quando a reportagem confirmou que tinha imagens que mostravam os funcionários adentrando no escritório, ela desligou o telefone. Tentamos ligar novamente, mas o telefone só chamou.





Cotia e Cia também entrou em contato diretamente com a empresa por meio das redes sociais, mas não recebeu retorno até o fechamento desta reportagem.





Reportagem de Neto Rossi