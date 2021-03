Moradora de Cotia reivindica mais segurança em seu bairro. “A GCM veio por um tempo, mas parou de passar”

Fala Cidadão

#FalaCidadão – Moradora do Santa Maria (km 38 da Raposo Tavares) relata problemas com assaltos constantes e falta de infraestrutura no bairro

Rua do bairro Santa Maria. Foto recebida pelo Cotia e Cia





Uma moradora do Santa Maria, localizado no km 38 da rodovia Raposo Tavares, em Cotia, reivindica mais reforço na segurança em seu bairro. Em contato com o Cotia e Cia pela coluna #falacidadão, Carolina Volponi disse que já abriu diversos processos solicitando ronda policial, mas sem sucesso.





“A guarda (GCM) veio por um tempo e logo parou de passar. E com isso os assaltos não pararam. Uma casa é assaltada a cada mês aqui. Ontem mesmo, foi a casa do meu vizinho. Levaram tudo”, disse.





Carolina também contou que tem uma trilha extensa por onde os moradores passam que é asfaltada, mas falta iluminação. “A noite, ali, já aconteceu de algumas pessoas serem assaltadas, elas correm risco ao passarem ali.”





Trilha sem iluminação é alvo de assaltos durante a noite. Foto: Reprodução





Além do problema com a segurança no bairro, ela também apontou outras situações, como abandono no aspecto de limpeza. “O mato toma conta da rua tirando quase toda a visibilidade. Temos um grande problema também com o correio que não encontra o bairro porque nem nome certo tem”, conta.





Cotia e Cia entrou em contato com a prefeitura nesta quarta-feira (17) para saber o que pode ser feito para solucionar os problemas apresentados nesta matéria. Assim que houver retorno, será publicado aqui.









(Se você também tem problemas em seu bairro ou tem alguma reclamação / reivindicação a fazer, mande um e-mail para cotiaecia@hotmail.com)