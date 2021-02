Forças de segurança estão atuando em conjunto contra quadrilhas que fazem sequestros em Cotia, declara Almir Rodrigues

Ao Cotia e Cia, secretário municipal de Segurança Pública disse que a sociedade deve se manifestar para fortalecer as instituições a combater esse tipo de crime. Apenas na quarta-feira (17), a cidade registrou duas ocorrências de sequestro relâmpago

O secretário de Segurança Pública de Cotia, Almir Rodrigues. Foto: Arquivo pessoal / Redes sociais













O secretário de Segurança Pública de Cotia, Almir Rodrigues, disse ao Cotia e Cia nesta sexta-feira (19) que a Guarda Civil Municipal (GCM), a Polícia Militar e a Polícia Civil têm trabalhado de forma efetiva contra as quadrilhas organizadas que estão praticando sequestros relâmpagos na região.





(confira aqui). Somente nesta quarta-feira (17), a cidade registrou duas ocorrências desta natureza. Uma aconteceu na Granja Viana e outra no Jd. Nomura. Em ambos os casos, alguns sequestradores foram presos e as vítimas resgatadas





Para Rodrigues, esses crimes têm como característica a rapidez. “Em 30 segundos, os bandidos abordam a vítima e efetuam o sequestro, então, são crimes difíceis de antecipar”, explicou.





No entanto, ele reforçou que a GCM “tem agido de forma enérgica para eliminar este tipo de ocorrência”. Citou, como exemplo, o apoio da tecnologia dos totens de monitoramento e as estratégias de atuação na busca de informações que levem até os criminosos.





O secretário de segurança pública, Almir Rodrigues, com o Capitão Fonseca (Polícia Militar) e Júlio César, comandante da Guarda Civil Municipal









“A sociedade, de um modo geral, deve sim se manifestar para que se fortaleça as instituições e para que se combata de forma eficaz esse tipo de crime. A Secretaria de Segurança Pública se coloca à disposição da população e reitera o seu compromisso com a segurança do nosso munícipe”, finalizou o secretário.