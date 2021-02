Cotia não tem novas datas para vacinação contra a Covid-19 e Vargem Grande suspende imunização por falta de vacina

Vargem Grande paulista

Cidades aguardam novas doses da vacina para próxima semana.







A prefeitura de Vargem Grande Paulista informou que a vacinação contra a Covid-19 está interrompida por falta de doses do imunizante, segundo a gestão municipal a suspensão durará até que seja encaminhada mais doses para a cidade, o que deve ocorrer somente a partir de 23 de fevereiro.





Em Cotia, apesar de não ter sido divulgado, não há novas datas para vacinação do próximo grupo prioritário que são idosos a partir de 80 anos.





Número de vacinados:

Cotia vacinou 5.648 pessoas, já Vargem Grande Paulista imunizou 1.244 munícipes. Os dados são do sistema Vacinômetro do Governo do Estado de São Paulo.