Cotia registra dois sequestros relâmpagos no mesmo dia

Segurança Pública



Crimes ocorreram nesta quarta-feira (17) na Granja Viana e no Jd Nomura



GCM prendeu dois suspeitos no segundo sequestro desta quarta-feira (18). Foto: Reprodução / GCM de Cotia













A quarta-feira de cinzas em Cotia foi marcada por dois sequestros relâmpagos, um na Granja Viana e outro no Jd. Nomura. As ocorrências foram atendidas pela Polícia Militar e pela Guarda Civil Municipal (GCM). Em ambos os casos, alguns sequestradores foram presos e as vítimas resgatadas.





PRIMEIRO SEQUESTRO





O primeiro sequestro-relâmpago aconteceu na Granja Viana, por volta das 11h. Cerca de seis horas depois, em patrulhamento pela região do Pq Miguel Mirizola, a polícia identificou o veículo da vítima e realizou a abordagem.





Segundo a PM, o homem que dirigia o carro assumiu a participação no crime, mas não soube informar onde estava a vítima. Ele foi preso em flagrante.





Ainda de acordo com a PM, minutos após a abordagem, a vítima foi liberada na Rua Nelson Raineri, próxima ao local. Ela disse à polícia que os criminosos pediram seu cartão bancário e senha. Os outros bandidos não forma localizados.





Na delegacia, a vítima não reconheceu o suspeito “porque os três indivíduos estavam mascarados”. Ele será encaminhado para audiência de custódia.





SEGUNDO SEQUESTRO





Já por volta das 21h45 desta quarta-feira, outro sequestro-relâmpago estava em andamento no Jd. Nomura. Segundo a Guarda Civil Municipal (GCM), três homens estavam dentro do Banco Bradesco, sendo um deles, a vítima.





Em frente a agência bancária, outro homem estava dentro do veículo, mas quando percebeu a GCM se aproximando, conseguiu dar fuga do local. Momentos depois, o carro foi recuperado e devolvido a vítima. Dos três sequestradores, dois foram presos.





Com eles, a GCM encontrou uma réplica de arma de fogo e o valor de R$ 210.