Escola estadual em Cotia registra 3 casos de Covid-19 em professoras, afirma direção

Em mensagens enviadas a um grupo de professores na internet, direção da E.E Odair Pacheco Pedroso confirmou 3 infecções e outros dois casos suspeitos na última semana



Segundo a Apeoesp, já são 14 casos confirmados em escolas estaduais de Cotia









Ao menos três professoras da Escola Estadual Odair Pacheco Pedroso, localizada no Atalaia, em Cotia, testaram positivo para Covid-19.





A informação foi confirmada pela direção da unidade em mensagens de texto enviadas a um grupo de WhatsApp dos professores, ao qual o Cotia e Cia teve acesso nesta quarta-feira (24).





Ainda segundo a direção, outros dois professores estão afastados com suspeita de covid. As mensagens foram enviadas no dia 18 de fevereiro, às 14h05, e nesta terça-feira (23), às 13h44.





A reportagem ligou na unidade, mas ninguém atendeu.





Segundo uma fonte da escola ouvida pelo Cotia e Cia, a diretoria de ensino, mesmo ciente dos casos, orientou a seguir normalmente com as aulas presenciais e, quem estivesse com suspeita, deveria ficar em casa e fazer exame.





Cotia e Cia procurou a Diretoria de Ensino de Carapicuíba, responsável pelas escolas estaduais de Cotia, e aguarda retorno. O contato foi feito através da Secretaria Estadual de Educação.





Segundo a Apeoesp, sindicato da categoria, com esses casos da escola Odair, que já havia registrado um, sobe para 14 o número de profissionais da educação da rede estadual de Cotia e Vargem Grande Paulista que já se contaminaram com o novo coronavírus, desde o início das aulas presenciais, em 8 de fevereiro.









Por Neto Rossi