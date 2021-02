Faixas de "Passo o Ponto" nas lojas do Habib's foi para promover programa de fidelidade

Destaque

Chamado de Habibers, programa de fidelidade foi divulgado de forma diferente.







"Por você a gente passa todos os pontos, sim! Chegou Habibers. O clube de fidelidade para quem ama Habib’s. Faça seu cadastro no App Habib's, junte pontos e troque pelo seus produtos preferidos." publicou a marca em suas redes sociais.





O programa de fidelidade:





Na última segunda-feira (22), lojas do Habib's de várias cidades amanheceram com uma frase emblemática "Passo o Ponto", nas redes sociais muitos internautas especularam que seria uma ação de marketing e nesta quarta-feira (24) a rede confirmou que as faixas foram fixadas para divulgar seu novo programa de fidelidade.Cada 1 real gasto em produtos vale 1 ponto. O cadastro é gratuito pelo site www.habibs.com.br/institucional/habibers . Com os pontos você pode trocar por produtos da rede.