Moradores ficam quase 12 horas sem ônibus após árvore cair e bloquear estrada em Cotia

Destaque

O transtorno aconteceu nesta terça-feira (19) no bairro Morada Santa Fé. Problema só foi resolvido com a chegada do Corpo de Bombeiros, que removeu a árvore do local com a ajuda de moradores

Árvore só foi removida às 19h. Foto: Reprodução



Moradores do bairro Morada Santa Fé, em Cotia, passaram por apuros nesta terça-feira (19) após a queda de uma árvore que acabou bloqueando a Estrada do Dae.





O ônibus, que faz a linha Morro Grande até o Portão, único que acessa o bairro, ficou impedido de passar. O problema, que começou às 8h, só foi resolvido às 19h, com a chegada dos bombeiros que, com a ajuda dos próprios moradores, tiraram a árvore do local (veja abaixo o momento da remoção da árvore).









Segundo os moradores do Santa Fé, representantes da Prefeitura de Cotia foram até o local durante o dia, mas foram embora logo na sequência.





A cuidadora de idosos, Pricila Santos Marcelino, só conseguiu chegar no trabalho após ter conseguido uma carona. Ela não sabia que o ônibus, que usa todos os dias para ir ao serviço, não estava passando devido à árvore caída na estrada.





“Eu cheguei no serviço atrasada, porque eu não sabia que tinha caído árvore nenhuma. Fiquei esperando o ônibus e não chegou. Aí eu consegui uma carona e consegui chegar no trabalho. Minha filha perdeu uma consulta, porque ela é pequena e não tem condições de sair com ela e andar todo esse trecho e, ainda, com chuva”, disse.













Por volta das 19h, equipe do Corpo de Bombeiros junto com alguns moradores conseguiram remover a árvore do local.