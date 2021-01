Ruas do centro de Caucaia do Alto estão sem sinalização viária há três meses

Importante

Desde novembro do ano passado o centro do distrito está sem sinalização nas ruas e avenidas.

A obra da revitalização do centro de Caucaia que acontece desde agosto de 2020 - com uma pausa entre novembro e dezembro - deixou as ruas e avenidas sem sinalização viária.

A falta de sinalização vem desde novembro, quando a prefeitura retirou as placas, pinturas de faixas e faixas de pedestres.

Entre novembro e dezembro, as obras ficaram paradas, no entanto, no início de janeiro, a prefeitura finalizou o recapeamento das ruas e avenidas, porém, não há, sequer, sinalização provisória. Veja abaixo:









Questionada sobre o prazo para realizar a sinalização viária, a prefeitura não deu prazo, mas disse que "o serviço de sinalização viária da região central de Caucaia do Alto já está na programação da Settrans, mas a execução, no entanto, depende das condições do tempo, pois o serviço não pode ser executado com previsão de chuva".

A promessa da prefeitura é fazer ciclovia, playground, área de jogos, espelho d'água, passarela, iluminação moderna, um novo palco, entre outras melhorias no centro de Caucaia do Alto.

A importância de sinalização de trânsito:

A sinalização de trânsito informa e orienta os usuários das vias. O respeito à sinalização garante um trânsito mais organizado e seguro para os condutores e pedestres.





Placas, inscrições nas vias, sinais luminosos, gestos etc. compõem a sinalização de trânsito. Essas informações regulamentam o trânsito, advertem os usuários das vias, indicam serviços, sentidos e distâncias, sendo classificadas em sinalização vertical, sinalização horizontal, dispositivos de sinalização auxiliar, sinalização semafórica, sinais sonoros e gestos.





O artigo 90, §1 do Código de Trânsito Brasileiro determina que a sinalização de trânsito é responsabilidade do órgão ou entidade com circunscrição sobre a via, e este responde pela falta, insuficiência ou incorreta colocação dos sinais.