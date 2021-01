Empresa que ensina 'dar grau' em moto diz que seus valores contribuem para um trânsito mais seguro

Trânsito

Em nota, empresa Máquina Du Grau repudiou reportagem do Cotia e Cia e afirmou que a ssegura a proteção da integridade humana ; aulas são realizadas no estacionamento do Poupa Shopping Cotia, mesmo prédio onde fica o Detran.

Instrutor disse que tem autorização e que prática é para diversão.

A empresa Máquina Du Grau, responsável por ensinar motociclistas a empinarem suas motos no estacionamento do Poupa Shopping de Cotia, disse em nota que seus valores contribuem para um trânsito mais seguro. A resposta foi enviada ao Cotia e Cia nesta terça-feira (05/01), um dia após a publicação da reportagem sobre as aulas realizadas no mesmo prédio onde está localizado o Departamento de Trânsito (Detran) da cidade (relembre aqui).

O responsável pela empresa, Idineu Cordeiro de Oliveira, que é instrutor de uma autoescola em Cotia, explicou que a Polícia Militar e outras autoridades locais de trânsito foram consultadas para começar a prática da modalidade, e que não houve nenhuma proibição dos órgãos., disse.A nota da empresa reforça que conscientiza os alunos sobre a Política Nacional de Trânsito que tem como seus princípios “”.A empresa também criticou a reportagem do, dizendo que a manchete é ‘alarmista’ ao tentar vincular as aulas com as atividades do Detran., mencionou.De acordo com o artigo 244, inciso III do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor que for flagrado realizando malabarismo ou equilíbrio em apenas uma roda de moto tem seu direito de pilotar suspenso, multa de R$ 293,47, além de ter o recolhimento imediato de sua CNH.Mas Idineu já havia esclarecido – e o esclarecimento consta na reportagem – que avisa os alunos para não praticarem as manobras em vias públicas.Confira abaixo a nota na íntegra