“Logo mais, teremos detalhes”, diz Franco sobre reunião que aborda vacinação contra a Covid-19

Importante

Prefeitos de todo o Estado de SP se reúnem com o governador João Doria nesta quarta-feira (6); encontro virtual apresenta detalhes sobre como vai funcionar a vacinação contra a Covid-19.

O prefeito de Cotia, Rogério Franco, e os demais chefes dos executivos dos municípios do estado de São Paulo, estão reunidos com o governador João Doria para falar sobre o Plano Estadual de Imunização. O encontro virtual apresenta detalhes sobre como vai funcionar a vacinação contra a Covid-19. Além dos prefeitos e do governador, participam a primeira-dama, Bia Doria, além de secretários estaduais e membros do Centro de Contingência do Coronavírus.





“A pauta de hoje é a vacinação contra a Covid-19. Logo mais teremos detalhes de como funcionará a imunização em todo o Estado”, disse Franco no Instagram.