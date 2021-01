Cotia tem oficinas culturais e artísticas gratuitas; Saiba como se inscrever

Destaque

São 10 oficinas gratuitas que acontecerão remotamente, por conta da pandemia do novo Coronavírus. As vagas são limitadas.

Estão abertas as inscrições para dez oficinas gratuitas de diversas expressões culturais e que atendem a praticamente todas as idades. Os interessados devem se inscrever on-line nos links e datas abaixo. A iniciativa é do Programa de Oficinas Culturais da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo e acontece em parceria com o Departamento de Cultura, da Secretaria de Esportes, Cultura e Lazer de Cotia.





“Apesar de todas as dificuldades e limitações impostas por este momento de pandemia, o setor cultural em Cotia começa o ano se movimentando, mantendo as parcerias antigas e buscando outras iniciativas para superar esta situação. As oficinas são bem interessantes e de qualidade. Quem tiver interesse em participar deve correr, pois as vagas são limitadas”, disse Gilmar de Almeida, gestor cultural de Cotia.





Serão aceitas as inscrições que atenderem aos pré-requisitos descritos abaixo como prazo de inscrição, idade do participante, entre outros. Dúvidas, entrar em contato pelo e-mail interioronline@oficinasculturais.org.br





Serviço

Oficinas Culturais GratuitasCoordenação: Fernanda MunhãoDias: 26, 27 e 28/01 - 10h às 12h.Inscrições: de 6/1 a 17/180 vagasPúblico Alvo: interessados em geral a partir de 16 anosLink do formulário: https://forms.gle/N69GyGDeBLNRLF6c8 Coordenação: Mariana SerDias 26, 27, 28 e 29/01 - 14h às 16h.Inscrições: de 6/1 a 17/130 vagasPúblico Alvo: Interessados em composição de imagens com colagem manual e poesia.Link do formulário: https://forms.gle/5wrs4yisymjRkmwT7 Coordenação: Priscila JácomoDias 26, 27, 28 e 29/01 - 14h às 16h.Inscrições: de 6/1 a 17/130 vagasPúblico Alvo: a partir de 16 anos, qualquer interessado na linguagem do palhaço.Requisito: Disposição para jogar e brincar.Link do formulário: https://forms.gle/aJ9xUUrikgctu4fi8 Coordenação: Lenynha Oliveira e Rudson DanielDias: 26, 27 e 28/01 - 17h30 às 19h30.Inscrições: de 6/1 a 17/135 vagasPúblico Alvo: a interessados em geral a partir de 16 anos.Link do formulário: https://forms.gle/qoBHge7443qDBphF6 Coordenação: Key SawaoDias: 1º, 3, 8 e 10 de fevereiro, segunda e quartas, 10h às 12hInscrições: 8 a 21/130 vagasPúblico alvo: a partir de 16 anos, para participantes que tenham experiência com alguma prática corporal, iniciantes ou experientes. Dançarinos, atores, estudantes de artes cênicas, artes visuais, etc.Link do formulário: https://forms.gle/2AobrXwSz9FbSGWQ9 Coordenação: Julian CamposDias 2, 4, 9 e 11 de fevereiro, terças e quintas-feiras, das 14h às 16hInscrições: 8 a 21/120 vagasPúblico alvo: Interessados em geral.Link do formulário: https://forms.gle/BRd7HhndwDaXiS9Z8 Coordenação: Luciana CrepaldiDias: 2, 4, 9 e 11 de fevereiro, terças e quintas, 14h às 16hInscrições: 8 a 21/1130 vagasPúblico alvo: interessados em geralLink do formulário: https://forms.gle/r78hwB3VN3qo2Mbe6 Coordenação: Felínio FreitasDias: 2, 4, 9 e 11 de fevereiro - terças e quintas, 18h às 20hInscrições: 8 a 21/135 vagasPúblico alvo: Educadores de escolas públicas, particulares, projetos sociais e bibliotecários, mães, pais, avós, cuidadores e interessados em geral.Link do formulário: https://forms.gle/GtjERywgR5Q2WYAaA Coordenação: Katia BaroniDias: 18, 23 e 25/02, 17h30 às 19h30Inscrições: 21/1 a 4/240 vagasPúblico alvo: Cantores, estudantes de canto e amantes da arte de cantar que tenham no mínimo 16 anos.Link do formulário: https://forms.gle/thsC9vHbDQLVQkwD9 Coordenação: Bruna CallegariDias: 18, 23 e 25/02 - terças e quinta, das 14h às 16hInscrições: 21/1 a 4/215 vagasPúblico alvo: Destinado a pessoas que desejam realizar um filme com temática familiar a partir de materiais de arquivo particulares. É necessário conhecimento básico de edição.Link do formulário: https://forms.gle/vG8kdv9sdLYyuV1s6