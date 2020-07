Incêndio assusta hóspedes em resort de Ibiúna

O Corpo de Bombeiros foi acionado para um incêndio em um resort, em Ibiúna, interior de São Paulo, por volta das 7h desta quinta-feira (23). Segundo a hóspede, Mag Berland, em entrevista a Record TV as chamas chegaram a cinco metros de altura: "Foi realmente desesperador. Minha primeira reação foi entrar no quarto, tirei tudo, vamos sair daqui, vamos embora".





Os ocupantes eram acordados e avisados do incêndio. Muitos pegaram os carros e deixaram o resort. "Um lugar lindo, incrível, uma pena ter acontecido isso", ressaltou ela que já está em São Paulo após 1h30 de viagem.





De acordo com os bombeiros, a corporação foi acionada para um princípio de incêndio no SPaventura Eco Resort. Mas quando as equipes estavam a caminho do local, foram informadas de que as chamas já tinham sido contidas.





Segundo o Corpo de Bombeiros de São Roque, que atende a região de Ibiúna, ninguém ficou ferido. Agora é feito o trabalho de rescaldo. Ainda não há informações sobre a origem do incêndio.





*Informações: Record TV