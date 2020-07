Moradores de rua morrem após comerem marmitas distribuídas em Itapevi

Na madrugada desta quarta-feira (22), dois homens que eram moradores de rua morreram após comerem marmitas que foram distribuídas em Itapevi, cidade vizinha a Cotia. A suspeita é de que a refeição estaria envenenada.

Além dos dois que morreram, uma criança e uma adolescente que moram em residência com a família, tiveram acesso à refeição, passaram mal e estão internadas em estado grave. Um cachorro também se alimentou e morreu.

Em nota, o prefeito da cidade Igor Soares disse que "No que for preciso a Prefeitura contribuirá com a Polícia Civil nas investigações para que os criminosos sejam localizados e punidos." finalizou.