Após reabertura do comércio, número de casos de covid-19 em Cotia subiu 79% em Cotia

Após Cotia entrar na fase amarela de flexibilização do Plano São Paulo em 29 de junho, os casos confirmados do covid-19 no município saltaram de 1487 para 2666 neste sábado, 25 de julho, o aumento foi de 79% no período.





As mortes por causa do novo coronavírus também tiveram aumento significativo de 30%, em 29 de junho o número de óbitos confirmados era 98, já na última atualização da prefeitura de Cotia o número chegou a 141.





Em relação aos recuperados, Cotia chegou a 2.429 o número representa uma recuperação de 90% das pessoas que contraíram a doença no município.









Veja o gráfico com todos os dados disponibilizados pela Prefeitura do município: