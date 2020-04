Sobe para 20 os casos confirmados de coronavírus em Cotia

Destaque

Cidade tem ainda 2 mortes confirmadas por conta do covid-19.

O número de infectados com o novo coronavírus em Cotia saltou de 7 para 20 em menos de 24 horas. O município contabiliza 20 casos confirmados, 45 pacientes internados em investigação, 205 pessoas aguardam exames e 11 óbitos com suspeita do covid-19.





Além disso ainda foram confirmadas duas mortes de moradores de Cotia com a doença, trata-se da sargento da Polícia Militar de 46 anos Magali Garcia e uma idosa de 62 anos que não teve a identidade revelada.





A Secretaria de Saúde informou que o aumento exponencial dos casos em relação ao último boletim se dá porque a partir de hoje, divulgará a estatística do novo Coronavírus no município com os casos em que a Vigilância Epidemiológica Municipal tiver acesso ao resultado do exame ou atestado de óbito, uma vez que a notificação do Governo do Estado não está sendo feita com a velocidade necessária para demonstração exata do cenário de suspeitas e confirmações do novo Coronavírus na cidade.