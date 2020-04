Sem festa, Cotia completa 164 anos hoje

Muito diferente de 2019 quando tivemos shows e diversas atrações em comemoração ao aniversário de Cotia, hoje o município completa 164 anos sem festa e com muita preocupação.

E não é para menos, até o momento, cotia contabiliza 2 mortes confirmadas por causa do coronavírus e outras 10 mortes aguardando resultado de exames. Além disso cotia tem ainda, 45 pessoas internadas com suspeita da doença.

A cidade vive um misto de preocupação com a economia e com a saúde. Aliás, não só Cotia, como o mundo todo se encontra nessa situação.

A pandemia tem mudado a forma de trabalho, de estudar e de viver. Provavelmente ninguém imaginou esse cenário a poucos meses atrás, um vírus vindo do outro lado do mundo atrapalhar países economicamente gigantes como Estados Unidos, países da união europeia e o bar do seu zé em cotia.