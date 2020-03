Sobe para 91 os casos suspeitos de coronavírus em Cotia

91 Casos suspeitos de Covid-19 estão em investigação na cidade de Cotia. Os dados foram atualizados na tarde desta Quinta-Feira (19).





Desde o início do mês 127 casos foram notificados pela Prefeitura de Cotia como suspeitos, deste número 11 foram descartados e 25 são de moradores de outras cidades.O único paciente com coronavírus de Cotia recebeu atendimento na rede particular no dia 13 de março. Paciente segue em isolamento domiciliar e sendo monitorado pela Vigilância Epidemiológica.