Feirantes da Granja Viana farão delivery para continuar atendendo clientes

Granja Viana

Entregas poderão ser feitas para moradores da Granja, Cotia, Osasco, Vargem Grande e São Paulo.









Apesar disso, levando em conta a importância das vendas dos produtos pelos expositores, a perda de alimentos tão saudáveis para o consumidor, foi criado um sistema para que os clientes possam comprar dos produtores.





"mais do que nunca deve se fortalecer neste momento, adquirindo produtos orgânicos, naturais e locais" disse em nota a organização da Ecofeira.







Entregas Ecofeira Granja Viana:

- Escolha o seu Produto

- Faça o pedido direto com o Produtor

Perímetro das Entregas: Granja Viana, Cotia, Carapicuiba, Osasco*, Vargem Grande* e São Paulo* - região Oeste.



*Para estas Regiões faça a consulta previamente com o produtor.







- Familia Leandro | Produção orgânica de Verduras, frutas e legumes | Sítio Pedra Mais Alta | 11 989085944 |



- Família Nakashima | Produção orgânica de Verduras, frutas e legumes | Edson Nakashima 11 97326-1833





Pães, Doces, Salgados, Bolos, Tortas e Quiches.



- Cristina Marruecos | Torta do Peregrino, granola doce e salgada, e ghee.| 11 967772012 |





- Juliana | Empadas, Esfihas, sucos naturais e água de coco



11 995146695



- Georg e Lú (Bio-Brot), Pães artesanais de fermentação natural, com farinhas de centeio e trigo integrais e orgânicos. Delivery 11/98181-4125 | biobrotbr@gmail.com |



- Ruth Mesias Encina | Empanadas, pães sem glúten, Falafel, pães de fermentação natural, Bolos veganos e sem glúten |



11 9 9898-1507



- Yola | Tortas, quiches, biscoitos e antepastos | 11 973848085



- Lidia | Congelados veganos, pães e kombucha | 11 9 9662.9684





Kombucha, Mel, Geleias, Antepastos e Alimentos Processados



- André | Produtos de Minas | Queijo /pão de queijo / café / doces (11) 953145844 /(11)972090521



- Ana Oettinger - Apiário Oettinger | Mel, Extrato de Própolis Verde, Geleia Real, Pólen, Mel composto e Composto energético | (11)97623-3796 e (11)98354-3839 |

@apiario.oettinger | facebook.com/apiario.oettinger/





- Alexandra | Cogumelos, mandioca pré-cozida, amora italiana, frutas desidratadas, palmito | 11 99826-2726



- Carla Geleias | Pé de Geleia - geleias artesanais - (11) 9.9255.3936 /

www.pedegeleia.com.br facebook.com/MeuPedeGeleia



- Claudio | Açaí | 99461-4010



- Elena - Produtos Artesanais | Defumados, geleias, doces e conservas | 11 964026133 |



- Giana Antepastos árabes | 971198207



- Isabela Menezes | Kombucha e Vinagre de kombucha | 11 941442942 |





- Léo e Luana | kombucha | 963875742



- Letícia (Biológica) - Alimento Vegano - Salgados, Docinhos e Refeições - Entregas 11 96397 7351 -



- Luciano Siqueira - BOTA Picles Artesanais |



- Thales Café | Café Bulgatta Bernardes -100% Arábica do Sul de Minas | 11 99516-9783 com Thales







Plantas e Adubos Naturais



- Miriam Iida : cactos, suculentas, flores 991183062



- Walter flores e mudas | 986000715



- Cleo Jardineira | Mudas Lá De Casa, Floríferas e Folhagens.

cel: 9 9166 4003; Instagram mudas lá de casa





- Débora Alves | Comida de Flor - Adubo Natural para plantas, horta, frutíferas e Orquídeas. Arranjo de plantas, Cactos e suculentas, ervas e temperos.

Cel: (011) 9.8148-5474 |





Para o seu Cão:



- Silvana - Biscoitos Naturais e Veganos para Pets - WhatsApp 97454 0140

silvana_pedro@hotmail.com



Cosméticos Naturais



- Monica: 99618-0840 sabonetes líquidos, sabonetes e hidratantes



- Paula sabonetes | 953143234 |



- CP | Ateliê Prime | Perfumes (pessoais, veículos, pets e residências)

(11) 94734-5014 /



- Ella flores, ervas, incensos, chás e aromatizantes | 11 995257202



Artesanato



- Márcia Mayer | Costura Criativa | 11 9 9999 0576



- Zecca Orgonite | Aparelho científico que limpa e transmuta energias para positivas/benéficas |

11 980217798 |



- Biba Artesanato | Decoração em madeira, Vestidos e macacões | 11 9 7307 5161



- Claudio | Artesanato e açaí | 99461-4010



- Juh Handmade | Acessórios para cabelos | adulto e infantil | Chapéu e viseira personalizados

| @Juh.handmade



- Tuka Handmade | Peças em crochê fio de malha, peças Amigurumi , cangas, bolsas e encomendas personalizadas



cel 99576-8810 e 99589-5858 |



- Fátima | Mães da Oca bordados e artesanato | 992306287



- Kazuko Iwai | Joias esmaltadas. Esmaltação sobre cobre/ Shippô (11) 4702-7390.

kazuko.iwai123@gmail.com





Terapias Integrativas



- Su Machado: Reiki - Caminho para a Felicidade (envios gratuitos à distância neste período de isolamento).

Tel e WhatsApp 11 98381-8189 |

Página -



- Familia Leandro | Produção orgânica de Verduras, frutas e legumes | Sítio Pedra Mais Alta | 11 989085944 |- Família Nakashima | Produção orgânica de Verduras, frutas e legumes | Edson Nakashima 11 97326-1833- Cristina Marruecos | Torta do Peregrino, granola doce e salgada, e ghee.| 11 967772012 | @cristinamarruecos - Juliana | Empadas, Esfihas, sucos naturais e água de coco11 995146695- Georg e Lú (Bio-Brot), Pães artesanais de fermentação natural, com farinhas de centeio e trigo integrais e orgânicos. Delivery 11/98181-4125 | biobrotbr@gmail.com |- Ruth Mesias Encina | Empanadas, pães sem glúten, Falafel, pães de fermentação natural, Bolos veganos e sem glúten |11 9 9898-1507- Yola | Tortas, quiches, biscoitos e antepastos | 11 973848085- Lidia | Congelados veganos, pães e kombucha | 11 9 9662.9684Kombucha, Mel, Geleias, Antepastos e Alimentos Processados- André | Produtos de Minas | Queijo /pão de queijo / café / doces (11) 953145844 /(11)972090521- Ana Oettinger - Apiário Oettinger | Mel, Extrato de Própolis Verde, Geleia Real, Pólen, Mel composto e Composto energético | (11)97623-3796 e (11)98354-3839 |- Alexandra | Cogumelos, mandioca pré-cozida, amora italiana, frutas desidratadas, palmito | 11 99826-2726- Carla Geleias | Pé de Geleia - geleias artesanais - (11) 9.9255.3936 / @pedegeleia - Claudio | Açaí | 99461-4010- Elena - Produtos Artesanais | Defumados, geleias, doces e conservas | 11 964026133 | elenapalazzi@uol.com.br - Giana Antepastos árabes | 971198207- Isabela Menezes | Kombucha e Vinagre de kombucha | 11 941442942 | @simplesmentekombucha - Léo e Luana | kombucha | 963875742- Letícia (Biológica) - Alimento Vegano - Salgados, Docinhos e Refeições - Entregas 11 96397 7351 - biologicacozinha@gmail.com - Luciano Siqueira - BOTA Picles Artesanais | @botapicles | (11) 96313-5775- Thales Café | Café Bulgatta Bernardes -100% Arábica do Sul de Minas | 11 99516-9783 com Thales- Miriam Iida : cactos, suculentas, flores 991183062- Walter flores e mudas | 986000715- Cleo Jardineira | Mudas Lá De Casa, Floríferas e Folhagens.cel: 9 9166 4003; Instagram mudas lá de casa- Débora Alves | Comida de Flor - Adubo Natural para plantas, horta, frutíferas e Orquídeas. Arranjo de plantas, Cactos e suculentas, ervas e temperos.Cel: (011) 9.8148-5474 | Instagram: @comida.de.flor - Silvana - Biscoitos Naturais e Veganos para Pets - WhatsApp 97454 0140- Monica: 99618-0840 sabonetes líquidos, sabonetes e hidratantes- Paula sabonetes | 953143234 | @lunite.natural - CP | Ateliê Prime | Perfumes (pessoais, veículos, pets e residências)(11) 94734-5014 / @deejaycpmonteiro - Ella flores, ervas, incensos, chás e aromatizantes | 11 995257202- Márcia Mayer | Costura Criativa | 11 9 9999 0576- Zecca Orgonite | Aparelho científico que limpa e transmuta energias para positivas/benéficas |11 980217798 | @zeccaverdile - Biba Artesanato | Decoração em madeira, Vestidos e macacões | 11 9 7307 5161- Claudio | Artesanato e açaí | 99461-4010- Juh Handmade | Acessórios para cabelos | adulto e infantil | Chapéu e viseira personalizados- Tuka Handmade | Peças em crochê fio de malha, peças Amigurumi , cangas, bolsas e encomendas personalizadascel 99576-8810 e 99589-5858 | @tuka.handmade - Fátima | Mães da Oca bordados e artesanato | 992306287- Kazuko Iwai | Joias esmaltadas. Esmaltação sobre cobre/ Shippô (11) 4702-7390.- Su Machado: Reiki - Caminho para a Felicidade (envios gratuitos à distância neste período de isolamento).Tel e WhatsApp 11 98381-8189 | @reikiefelicidade Página - Página - Reiki para Felicidade

Devido à pandemia do Covid-19 e seguindo as orientações da Prefeitura de Cotia e Governo do Estado, a Ecofeira da Granja Viana ficará suspensa temporariamente.Saiba mais: Participe do Grupo do Whatsapp click no link - Grupo Whatsapp Ou peça informações: (11)94144-2942 e receba mais detalhes.- Família Dias | Produção orgânica de Verduras, frutas e legumes | Gisele Dias 11 9 7102 6441 | Kelvin Dias 11 9 4215 6606- Família Tomita | Produção orgânica de Verduras, frutas e legumes | 11 9 4322 7574 |