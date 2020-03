Para conter coronavírus, shoppings e academias da Grande SP serão fechados, determina governo

regiao

Shoppings têm até a próxima segunda-feira (23) para fechar as portas e academias até o domingo (22). Fechamento deve durar até 30 de abril.





O governador João Doria anunciou nesta quarta-feira (18) o fechamento de todos os shoppings centers da região metropolitana de São Paulo para deter a propagação do coronavírus. Os shoppings tem até a próxima segunda-feira (23) para fechar as portas. O fechamento deve durar até o dia 30 de abril. A medida não se aplica a shoppings do interior e do litoral, apenas da Grande São Paulo.





Academias de ginástica na Grande SP também devem ter as operações encerradas até o próximo domingo (22), disse o governador em entrevista coletiva.





Por enquanto os shoppings da região estão em horários especiais, veja abaixo:



Shopping Granja Viana: Aberto das 12 às 20 horas.





Raposo Shopping: Lojas - De segunda a sábado das 12 às 20 e Domingo das 14 às 20h | Praça de alimentação das 12 às 20 horas.