Vargem Grande Paulista registra 1º caso suspeito de coronavírus

Vargem Grande paulista

Mulher que viajou para Itália deu entrada no Pronto Atendimento neste domingo.





Neste domingo (16), deu entrada no Pronto Atendimento de Vargem Grande Paulista uma mulher com suspeita de coronavírus, segundo a Prefeitura do Município ela viajou para Itália o que levou a suspeita do novo vírus.





Ainda segundo o governo municipal a "paciente [deu entrada no PA] com sintomas habituais de gripe, no entanto em razão da viagem a equipe médica colocou imediatamente em prática os protocolos determinados pela vigilância epidemiológica e pela secretaria estadual de saúde".





Segundo informações preliminares a paciente foi transferida para o Hospital Emílio Ribas na capital paulista.



A Itália, de onde a paciente retornou recentemente registrou até o dia 9 deste mês 53 casos suspeitos, destes 36 tiveram resultado negativo para o vírus e outros 17 continuavam aguardando resultado.



No Brasil o número de casos suspeitos de infecção por coronavírus no Brasil caiu para três, informou o Ministério da Saúde. Segundo o balanço mais recente da pasta, divulgado às 12h de hoje (16), dois pacientes em São Paulo e um no Rio Grande do Sul estão sendo monitorados. O número de suspeitas descartadas subiu para 45.





O Pronto Atendimento funciona normalmente "Não há com o que se preocupar, visto que se tratam de medidas preventivas e disciplinadas pelos órgãos de saúde" finaliza a nota da prefeitura.









*EBC